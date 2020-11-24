Путин направил приветствие участникам фестиваля кинофильмов и телепрограмм "Радонеж"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXV Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм "Радонеж". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Долгие годы ваш традиционный форум выполняет высокую просветительскую, духовную миссию, знакомит зрителей с лучшими фильмами и телепрограммами, поднимающими важные общечеловеческие, духовно-нравственные проблемы. И конечно, в год 75-летия Великой Победы многие работы посвящены героическим страницам истории, подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что фестиваль пройдет в искренней, неформальной атмосфере, а также внесет значимый творческий вклад в развитие российского искусства и укрепление международного гуманитарного сотрудничества.

Фестиваль "Радонеж" проводится с 1995 года, в нем принимают участие российские и зарубежные государственные и независимые кино-, теле- и радиокомпании, а также частные лица, создающие произведения духовно-нравственной тематики.