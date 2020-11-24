Попова считает, что Россия достаточно благополучно преодолела первую волну коронавируса

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия достаточно благополучно преодолела первую волну коронавируса, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день Россия, можно сказать, что достаточно благополучно преодолела первую волну. Быстро разработали тест-систему, быстро меры реагирования, не допустили возбудитель из Китая", - сказала Попова во вторник на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Она отметила, что Россия нарастила объем ежесуточного тестирования на коронавирус с апреля в 4-6 раз. "На сегодняшний день мы делаем до 600 тыс. тестов в сутки в РФ. В апреле это были максимум 100-150 тыс. в сутки, и нам казалось, что увеличить это крайне сложно", - сказала Попова.