Власти США начнут распределять препарат, которым от коронавируса лечился Трамп

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Федеральное правительство США приступит во вторник к распределению доз препарата REGN-COV2 (коктейль из антител), которым лечили от COVID-19 президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара сообщила в понедельник газета The Hill . По словам министра, администрация планирует распределить 30 тыс. доз, а затем в ближайшие недели предоставить дополнительное их количество.

Глава производящей REGN-COV2 компании Regeneron Pharmaceuticals Леонард Шлейфер сообщил на этой неделе о ее готовности в начале января 2021 года распространить в США около 300 тыс. доз этой экспериментальной сыворотки, одобренной для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания. "У нас на руках имеется около 80 тыс. доз [препарата], которые уже сейчас готовы к распространению, а в начале января у нас будет 300 тыс. доз, - указал Шлейфер. - После этого мы рассчитываем поставлять 100 тыс. доз ежемесячно". Он также уточнил, что в компании работают над тем, чтобы снизить вдвое дозировку препарата, необходимую для лечения COVID-19, таким образом, чтобы в два раза увеличить ежемесячные поставки.

Первые дозы препарата, по данным издания, будут распределяться "адресно" для лечения подтвержденных случаев заболевания и на основе информации, полученной в предшествующие семь дней.

Шлейфер ранее выразил надежду на то, что создание и распространение вакцины от коронавируса позволит снизить потребность в препарате. "Мы рассчитываем создать несколько миллионов доз [сыворотки]. Однако этого все равно может не хватить, - указал он. - Надеюсь, что [вакцинация] позволит снизить число случаев заболевания, а те, кто заболеет COVID-19, несмотря на наличие прививки, или не воспользуется вакциной, смогут получить для лечения сыворотку на основе антител".

В минувшую субботу Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование в экстренных случаях разработанную компанией Regeneron Pharmaceuticals экспериментальную сыворотку на основе антител casirivimab и imdevimab. Использование препарата одобрено для лечения легкой или средней формы COVID-19 у взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше и массой тела не менее 40 кг.