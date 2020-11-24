В Якутии заработал первый в регионе цех по производству одноразовых медицинских масок

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Работа первого в регионе цеха по производству медицинских одноразовых масок запущена во вторник в Якутске, сообщили журналистам в пресс-службе технопарка "Якутия".

"Сегодня запущен в работу первый в Якутии цех по производству медицинских одноразовых масок. Резидент технопарка "Якутия" - компания "Стандарт 14" - запустила производство медицинских масок в собственном цехе, расположенном на территории СОНТ "Сатал" (садово-огородническое некоммерческое товарищество, относится к городскому округу Якутска)", - говорится в сообщении.

Компания закупила оборудование и оформила регистрационное удостоверение, а также сертификат соответствия на производство медицинских масок. "Используются два вида материала - наружный материал антибактериальный и гипоаллергенный спанбонд, а второй, внутренний, является фильтрующим материалом. Плотность масок стандартная - от 20 до 25 г/кв. м. В цехе стоят четыре станка - это автоматический станок по изготовлению основы медицинской маски, автоматический припайщик ушных петель и два ручных припайщика ушных петель", - рассказали в технопарке. Автоматическая линия за минуту производит 100 масок, за смену - около 20-25 тыс. штук.

"Наша республика очень сильно зависит от центральной части России или от внешних условий, например, сейчас закрыта дорога. Поэтому себестоимость товара выходит дороже. Мы с командой посчитали, что, если закупать у других, то по деньгам выходит дороже, и решили, что у Якутии должно быть свое производство", - приводятся в сообщении слова менеджера проекта Саскыланы Григорьевой.

Отмечается, что к компании уже сейчас обращаются с просьбой отправить маски в районы. По словам и. о. директора технопарка "Якутия" Петра Габышева, если спрос на продукцию окажется высоким, то технопарк поможет с приобретением оборудования и расширением производства.

Всего в регионе выявлено 18 533 случая инфицирования, выздоровели 11 773 человека, умерли 252.