Попова заявила, что результаты тестов на коронавирус предоставляются в течение 48 часов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Требование о предоставлении результатов тестов на коронавирус за 48 часов на сегодняшний день уже работает. Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета Уполномоченных по правам человека.

"Буквально в прошлую субботу я выпустила постановление, которым утверждены изменения в санитарные правила о том, что лаборатория обязана уведомить человека в течение 48 часов от момента поступления материала в лабораторию о результате. Чтобы не надо было ждать неделю или две, что является, на мой взгляд, совершенно недопустимым. И сегодня это требование работает", - сказала Попова.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что срок в 48 часов также является слишком долгим. Президент заметил, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова докладывала ему о наличии тест-систем, которые дают достаточно объективный результат за гораздо более короткое время, но Голикова ответила, что наличие таких систем в обороте ограничено, а их стоимость выше. При этом она подчеркнула, что выработанная вместе с Роспотребнадзором норма в 48 часов для получения результата теста является предельной. Объясняется это, в том числе, и трудностями с доставкой биоматериалов в лаборатории в отдаленных регионах РФ.

Оплата тестов

Глава Роспотребнадзора отметила, что в регионы каждый день отправляются 360 тыс. оплаченных государством тестов на наличие инфекции.

"Ежедневно государством оплаченные 360 тыс. тестов отправляются в субъекты РФ, где используются для проведения исследований. Остальные закупаются за счет бюджетов субъектов РФ", - сказала она.

По словам Поповой, из всего объема тестов, которые делаются в России ежедневно, около 400 тыс. оплачены государством. "Если человек болен, то тест оплачивается из системы ОМС. Другое дело, что сегодня стало правилом - наверное, это особенность информационного поля, в котором мы оказались, - каждый почувствовавший определенное недомогание, старается идти и тестироваться достаточно часто", - пояснила она.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что Россия нарастила объем ежесуточного тестирования на коронавирус с апреля в четыре-шесть раз, ежедневно в стране проводится до 600 тыс. тестов.