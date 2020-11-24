Попова считает, что коронавирус будет возвращаться каждый год

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Коронавирус, скорее всего, будет возвращаться каждый год, становясь особенно активным в холодное время. Такое мнение высказала во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

"Мы видим, что сезонность все более выраженная. В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью. <…> Это говорит о том, что он будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что коронавирус "встроится" в ряд заболеваний, которые активны до середины зимы, а затем уступают место гриппу, которым завершается эпидсезон. "Вместе с тем острые респираторные вирусы хозяйничают, как правило, весь холодный период года. Поэтому до весны говорить о том, что он совсем куда-то уйдет, нельзя", - отметила она.

По словам главы Роспотребнадзора, определенные элементы стабилизации ситуации с коронавирусом в России на сегодняшний день уже есть, однако ослабление усилий может вернуть темпы прироста к фиксировавшимся в начале ноября.

"Мы сегодня видим определенные элементы стабилизации ситуации, но как только мы ослабим свои усилия, ситуация может вернуться к тому же темпу прироста, который мы видели в начале ноября. Поэтому на сегодняшний день нам всем очень хочется, чтобы это все закончилось, но это может закончиться, когда все мы четко осознаем свою ответственность за свое же здоровье и не будем снимать маску, когда нас никто не видит, а мы впятером стоим и разговариваем", - сказала она.

Попова добавила, что введение обязательного масочного режима на территории РФ привело к стабилизации ситуации в 55 регионах через две недели. "Все меры, которые мы предложили и мы прописали, они безусловно работают и направлены на предотвращение дальнейшего распространения", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 59,1 млн человек, около 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения, выздоровел 1 634 671 человек, умер 37 031. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.