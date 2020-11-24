Голикова: для сохранения плановой помощи в регионах пересмотрели схемы госпитализации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Схемы госпитализации пациентов в региональных медучреждениях пересмотрены для того, чтобы сохранить плановую медицинскую помощь. Об этом сообщила во вторник на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В целях сохранения плановой медицинской помощи в регионах организованы горячие линии, пересмотрены схемы госпитализации пациентов. На дому или дистанционно осуществляется продление листов нетрудоспособности и выписка рецептов на максимально возможный срок", - сказала она.

Кроме того, скорректированы графики плановых госпитализаций пациентов в стационары, а также организована доставка рецептов и лекарств льготникам на дом, добавила вице-премьер.

Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения, выздоровели 1 634 671 человек, умерли 37 031. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.