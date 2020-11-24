В Минздраве предупредили о возможном росте смертности в России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пандемия может привести к избыточной смертности в России по причинам, напрямую не связанным с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.

"В дальнейшем мы можем столкнуться с избыточной смертностью по причинам, не связанным с COVID-19", - сказал он.

Гриднев уточнил, что на это может повлиять сокращение обращений к врачам пациентов с хроническими заболеваниями, а также ухудшение психического здоровья населения. При этом он добавил, что на сегодняшний день летальность от коронавируса в России составляет 1,7%.

"В период эпидемии COVID-19 количество обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьезными диагнозами, хроническими заболеваниями и последующими госпитализациями достаточно значительно снизилось. С марта 2020 года мы отмечаем снижение посещаемости отделений неотложной помощи около 50%. Посещаемость врачей пациентами с хроническими заболеваниями в период эпидемии упала на 30-50%. Конечно, это может привести к увеличению смертности в отсутствии должного взаимоотношения пациентов со здравоохранением", - пояснил замглавы Минздрава.

Также, по словам Гриднева, медики фиксируют увеличение диагнозов: депрессия, синдром дефицита внимания, гиперактивность. "Из-за карантина снизилась посещаемость врачей пациентами с нарушением психического здоровья, что в дальнейшем также может привести к повышению смертности из-за роста суицидальных попыток и, возможно, домашнего насилия", - подчеркнул он.