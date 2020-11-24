Голикова сообщила об отработке поправок к законопроекту о биобезопасности

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Поправки к законопроекту о биологической безопасности в России, который был принят в первом чтении, уже отрабатываются, сообщила во вторник на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В данный момент вместе с Государственной думой Федерального Собрания мы отрабатываем поправки к закону, который уже принят в первом чтении, это закон о биобезопасности в Российской Федерации, которые регулируют отдельные элементы вот такого рода ситуаций, в которых мы сейчас находимся и которые мы переживаем", - сказала она.

Правительство РФ в декабре 2019 года внесло в Госдуму проект базового закона о биологической безопасности Российской Федерации. Документ устанавливает основы госрегулирования в этой области и определяет комплекс мер по защите населения и охране окружающей среды от воздействия биологических факторов.

Законопроектом устанавливаются "основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности РФ и определяется комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков", говорится в сопроводительных материалах.

Согласно законопроекту, "борьба с распространением инфекционных и паразитарных болезней включает в себя в том числе разработку и внедрение средств и методов индикации и идентификации патогенов - возбудителей новых, редких и (или) ранее не встречавшихся на территории РФ болезней, а также разработку и реализацию мероприятий, направленных на предотвращение формирования очагов таких болезней". Планируется также "развитие лабораторий (центров) и диагностических референс-центров, осуществляющих диагностику инфекционных и паразитарных болезней", уполномоченными профильными ведомствами.