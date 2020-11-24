В карте вызова скорой может появиться графа об оказании первой помощи

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Графа об оказании первой помощи и ее объеме может появиться в карточке вызова скорой. Об этом сообщил во вторник главный внештатный специалист Минздрава РФ по первой помощи Леонид Дежурный на пресс-конференции, посвященной презентации пособия по оказанию первой помощи детям.

"В настоящее время в Российской Федерации нет ни одной формы, где учитывается оказание или неоказание первой помощи <...> В Москве ее ввели, когда стали дефибрилляцию вводить, но в общем то пока системы государственной статистики об оказании первой помощи, ее результатах и об объеме оказанной помощи не существует. Но работа идет в этом отношении. Летом этого года на профильной комиссии Минздрава по первой помощи было обсуждено предложение о том, чтобы вводить в карту вызова скорой помощи графу об оказанной первой помощи", - сказал он.

Он добавил, что в четверг на профильной комиссии по скорой медицинской помощи будет приниматься решение о введении такой графы.