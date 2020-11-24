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В карте вызова скорой может появиться графа об оказании первой помощи

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по первой помощи Леонид Дежурный сообщил, что на профильной комиссии по скорой медицинской помощи примут решение о введении такой графы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Графа об оказании первой помощи и ее объеме может появиться в карточке вызова скорой. Об этом сообщил во вторник главный внештатный специалист Минздрава РФ по первой помощи Леонид Дежурный на пресс-конференции, посвященной презентации пособия по оказанию первой помощи детям.

"В настоящее время в Российской Федерации нет ни одной формы, где учитывается оказание или неоказание первой помощи <...> В Москве ее ввели, когда стали дефибрилляцию вводить, но в общем то пока системы государственной статистики об оказании первой помощи, ее результатах и об объеме оказанной помощи не существует. Но работа идет в этом отношении. Летом этого года на профильной комиссии Минздрава по первой помощи было обсуждено предложение о том, чтобы вводить в карту вызова скорой помощи графу об оказанной первой помощи", - сказал он.

Он добавил, что в четверг на профильной комиссии по скорой медицинской помощи будет приниматься решение о введении такой графы.

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