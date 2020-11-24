Песков: Путин, будучи президентом, не может принять участие в вакцинации как доброволец

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, являясь главой государства, не может быть в числе добровольцев, которые сделали себе прививку от коронавируса, не дожидаясь окончания ее испытаний. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У нас же не началась еще широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании", - пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему президент до сих пор не сделал прививку.

Песков сделал акцент на том, что "президент не может же несертифицированную вакцину использовать". "Сейчас закончатся уже все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом", - напомнил пресс-секретарь главы государства.