Песков: ситуация с коронавирусом в России в целом остается контролируемой

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Система здравоохранения в России на фоне пандемии работает в режиме сильной перегрузки, но в целом ситуация с распространением коронавируса остается контролируемой. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эпидемиологическая ситуация становится более сложной, - отметил он. - Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но, тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых говорила [вице-премьер] Татьяна Голикова, все-таки ситуация остается контролируемой".

Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой Голиковой, Песков заявил: "В Кремле не могут быть не согласны, потому что Татьяна Голикова возглавляет это направление и, собственно, координирует ежечасную, круглосуточную работу штаба". "Она и является первоисточником в данной ситуации", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Говоря о сложностях в регионах, Песков отметил, что это "текущие проблемы". По его словам, "совершенно понятно, что нужно делать" для решения этих вопросов. Правительство достаточно регулярно принимает для этого оперативные меры, указал представитель Кремля.

"Набор кризисных регионов в плане коронавируса постоянно меняется, - заметил Песков. - Где-то возникают сложности, правительство [России] принимает согласованные с руководством региона меры и "расшиваются" какие-то проблемные места, будь то поставки медикаментов для лечения на дому, будь то арсенал койкомест, автомобили, транспортное обслуживание врачей".

В то же время Песков подчеркнул, что распространение нового коронавируса стало эпидемиологическим вызовом, с которым столкнулись все страны мира. "Ни в новой, ни в новейшей истории с такими вызовами еще человечество не сталкивалось", - напомнил он.

Избыточная смертность

Песков заявил, что показатели избыточной смертности в России на фоне пандемии являются темой для глубокого анализа. Он отметил, что "показатели смертности не могли остаться без негативного влияния пандемии, она привела к появлению чрезвычайных показателей во всех странах мира, включая Россию".

"Но в какой степени - это тема для глубокого анализа в правительственном штабе, и для специалистов прежде всего", - заявил пресс-секретарь.

Ранее во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека заявил, что пандемия может привести к избыточной смертности в России по причинам, напрямую не связанным с коронавирусом. Он уточнил, что на это может повлиять сокращение обращений к врачам пациентов с хроническими заболеваниями, а также ухудшение психического здоровья населения.