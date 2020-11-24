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В Москве упростили оформление пенсии при потере кормильца

Сведения, доказывающие родство между заявителем и его умершим родственником, Главархив будет получать самостоятельно в электронном виде

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин упростил в столице процедуру оформления пенсии при потере кормильца, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства города.

"Граждане, которым необходимо подтвердить сведения о трудовом стаже и заработке умерших родственников для оформления пенсии при потере кормильца, освобождены от необходимости представлять в Главархив Москвы свидетельства о регистрации брака и другие акты гражданского состояния <...> Постановление о внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги по подготовке справок из Главархива подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения, доказывающие родство между заявителем и его умершим родственником, Главархив будет получать самостоятельно в электронном виде - посредством доступа к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

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