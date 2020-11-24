Попова назвала низкой заболеваемость гриппом в России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом в России вторую неделю снижается после традиционной первой волны сезонных ОРВИ. Об этом заявила во вторник журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня гриппа в стране очень-очень мало, хотя он есть. У нас сегодня на самом деле вторую неделю идет снижение, хотя до этого шел рост заболеваемости сезонными острыми респираторно-вирусными инфекциями. Это обычная первая волна, сезонная, и сейчас она в стране две недели как снижается", - сказала она.

Почти 45% населения России уже привиты от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Самое время сейчас привиться от гриппа. <...> На сегодняшний день почти 45% от совокупного населения по стране привиты от гриппа", - сообщила она журналистам во вторник.