Мурашко считает обнадеживающими данные об эффективности вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Данные об эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V" дают надежду на скорое получение важнейшего инструмента в борьбе с пандемией. Об этом заявил во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают нам надежду в том, что вскоре мы получим важнейший инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции", - сказал министр, чьи слова привели в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее стало известно, что эффективность препарата, согласно промежуточным результатам испытаний, превышает 95% на 42-й день после первой инъекции при условии получения второй дозы вакцины.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать иммунитет до двух лет. Первая партия вакцины была направлена в регионы РФ 12 сентября.