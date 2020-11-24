Попова: нет оснований сомневаться в российских вакцинах от коронавируса

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Оснований сомневаться в разработанных в России вакцинах против коронавируса нет, недостатков в данных лекарственных препаратах быть не может, сказала во вторник журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нет никаких оснований сомневаться в том, что сегодня разработанные вакцины - три их будет, четыре или больше - будут иметь какой либо изъян. Этого просто не может быть", - сказала она.

Попова также отметила, что в целом российская вакцинология имеет очень хорошую историю и вакцины признаются во всем мире. "Все вакцины работают очень хорошо, все, кто привит российскими вакцинами, у нас нет таких случаев, чтобы показывало, что человек был привит и потом заболел. Российские вакцины, я имею ввиду сейчас детские прививки, российские вакцины работают очень хорошо", - добавила она.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса - Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.