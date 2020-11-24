МВД пресекло масштабное производство фальшивых денег

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Полицейские Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана пресекли масштабное производство фальшивых денег. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, в настоящее время задержан лидер и участник группировки.

"Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вышли на крупнейшую за последнее время криминальную схему по изготовлению и сбыту поддельных денежных средств. Предварительно установлено, что купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей печатались в подпольной типографии в городе Махачкале, а затем доставлялись железнодорожным и автотранспортом для сбыта на территории Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Саратовской областей и Ставропольского края, а также других регионов Российской Федерации", - сказала она.

По ее словам, полицейские установили организаторов преступления, ее активных участников, а также структуру группировки и адреса жилых и нежилых помещений, которые, возможно, использовались для хранения специального оборудования.

"По местам жительства фигурантов и их предполагаемых соучастников при силовой поддержке спецподразделений проведено 55 обысков. Обнаружены и изъяты шесть принтеров, лазерный гравировщик для нанесения перфорации, клише для создания рельефа на поддельной банкноте, трафареты, магнитные ленты, банковские карты, СИМ-карты, ноутбуки, сотовые телефоны, флеш-накопители информации, огнестрельное оружие и наркотические вещества", - добавила Волк.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг").

"Полицейскими задержаны организатор криминальной схемы и трое сообщников. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из лидеров группы скрылся. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по его задержанию, а также по установлению всех фактов противоправной деятельности", - сказала она.