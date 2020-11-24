В РПЦ считают, что введение QR-кодов для входа в храмы нарушит принцип свободы совести

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Инициатива по введению QR-кодов для контроля посещаемости храмов является неэтичной, так как нарушает принцип свободы совести, считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Развитие новых информационных технологий вызывает большую обеспокоенность у верующих, которые не могут согласиться с вмешательством в их частную жизнь, с контролем посещения ими, например, храмов. Как мы знаем, сейчас активно муссируется идея о QR-кодах для доступа в те или иные публичные учреждения. Храм не может и, надеюсь, никогда не станет тем местом, для посещения которого нужно какое-то уведомление государства. На наш взгляд, это нарушает базовый принцип свободы совести и частной религиозной жизни", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

По словам Кипшидзе, никакого контроля в этом случае установить невозможно. "Это неэтично, аморально и просто напоминает нам о тех временах, когда религиозная жизнь находилась под запретом, возвращение которых и мы, конечно, не хотим", - считает зампредседателя Синодального отдела.

Он также обратил внимание, что во время самоизоляции некоторые технологии стали применяться слишком быстро, без обсуждения многими людьми. "Я думаю, они показали очень широкому кругу людей, что есть очень много вопросов, которые требуют обсуждения, требуют согласия, изменения подходов, где это необходимо, если мы не хотим существовать в условиях цифрового тоталитаризма", - добавил Кипшидзе.

Более того, отметил он, для человека, который обладает определенным набором ценностей, в том числе ценностей, проистекающих из христианской культуры, жизнь в условиях тотального контроля и тоталитарных методов управления обществом является неприемлемой. "Мы, христиане России, заплатили огромную цену во время гонений, во время реализации другого проекта глобального характера - революционного интернационала, который был направлен против всех верующих людей, потому что именно верующие люди составляли некую оппозицию тоталитарному характеру развития общества. Конечно, мы, верующие, сейчас выступаем за свободу человека, за его частную жизнь", - подчеркнул Кипшидзе.