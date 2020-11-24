Патрушев призвал не допускать дефицита лекарств в условиях коронавируса в Крыму

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма и Севастополя должны безотлагательно реагировать на проблемы с оказанием медпомощи в условиях коронавирусной инфекции и не допускать дефицита лекарств. Об этом во вторник заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по вопросам безопасности на территории Крымского полуострова.

Отметив увеличение заболеваемости в Крыму, Патрушев подчеркнул, что руководство регионов полуострова принимает необходимые меры по мобилизации имеющихся ресурсов для стабилизации ситуации.

"Вместе с тем прошу эффективнее реализовывать данные вам полномочия по борьбе с эпидемией, не допускать дефицита лекарств, безотлагательно реагировать на возникающие проблемы с оказанием медицинской помощи больным, активизировать меры по укомплектованию медицинскими работниками учреждений здравоохранения", - обратился секретарь Совбеза к главам Республики Крым и Севастополя.

Патрушев напомнил, что распространение коронавируса оказало большое влияние на прошедший курортный сезон в Крыму. "Проведенные противоэпидемические мероприятия, санитарный и медицинский контроль позволили в пик туристического сезона своевременно отреагировать на осложнение эпидемиологической ситуации", - констатировал секретарь СБ РФ.