В Польше у восьми норок обнаружили коронавирус

ВАРШАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Коронавирус нового типа обнаружен у восьми норок на ферме на севере Польши. Об этом сообщило во вторник местное радио ZET .

Страсти по норкам: как датские власти оказались под шквалом критики

"SARS-CoV-2 (кодовое наименование нового коронавируса - прим. ТАСС) был обнаружен у восьми племенных норок с фермы в Поморском воеводстве", - информировала радиостанция. Сообщается, что результат подтвердили ученые. "В настоящее время ведется углубленный генетический анализ, чтобы выяснить происхождение вируса", - отмечается в сообщении.

Начиная с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 909 066 человек, умерли 14 314, выздоровели 454 717. О заражении животных в Польше ранее не сообщалось.

Поражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в Дании. Местные власти решили уничтожить на зверофермах всех норок - более 15 млн особей - из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. О случаях заболевания норок сообщали власти Греции, Испании, Италии, Финляндии, Швеции.