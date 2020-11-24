Отток населения на Дальнем Востоке с 2013 года сократился в 4,5 раза

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Отток населения с территории Дальнего Востока за последние семь лет сократился в 4,5 раза, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Отток [населения] на Дальнем Востоке сократился с 2013 года в 4,5 раза. <…> Почему он поэтапно сокращается и можно ли его прекратить полностью? Очень бы хотелось", - сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24". Он добавил, что инфраструктурные отставания накапливались десятилетиями, и оперативно устранить накопившуюся проблему не удастся. "Сказать, что мы его [отток] за два-три года устраним? Не устраним. Это занимает время", - добавил Трутнев.

По словам вице-премьера, немаловажную роль играют также культура и климат. "Наша задача - выровнять условия жизни на Дальнем Востоке", - резюмировал Трутнев.

Дальний Восток в прошлом году покинули 11,7 тыс. жителей, этот показатель стал наименьшим за последнюю четверть века. В ДФО существует целый ряд специальных механизмов и мер социальной поддержки, которые должны, в том числе, сдерживать отток населения. Например, это программы "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар".