Попова: коронавирус могут найти у человека, который имеет к нему иммунитет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Человек, у которого иммунитет к коронавирусу, может быть его переносчиком. Об этом сообщила во вторник журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Иммунитет не стерилен, это значит, что вирус может жить в организме при том, что человек не заболевает, сам не дает клинических проявлений. На слизистой он живет, в других клетках организма", - пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что исследования обнаруживают вирус на слизистой носа и задней стенке глотки, причем во втором случае его в два раза больше.

По словам Поповой, ученым еще предстоит выяснить, может ли такой носитель вируса заражать.