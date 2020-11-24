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Пандемия COVID-19
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Попова: коронавирус могут найти у человека, который имеет к нему иммунитет

По словам главы Роспотребнадзора, в ходе исследования вирус обнаруживают на слизистой носа и задней стенке глотки

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Человек, у которого иммунитет к коронавирусу, может быть его переносчиком. Об этом сообщила во вторник журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Иммунитет не стерилен, это значит, что вирус может жить в организме при том, что человек не заболевает, сам не дает клинических проявлений. На слизистой он живет, в других клетках организма", - пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что исследования обнаруживают вирус на слизистой носа и задней стенке глотки, причем во втором случае его в два раза больше.

По словам Поповой, ученым еще предстоит выяснить, может ли такой носитель вируса заражать. 

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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