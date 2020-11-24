Дума может 8 декабря рассмотреть в I чтении законопроект о расширении полномочий полиции

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Профильный думский комитет по безопасности и противодействию коррупции предложил назначить на 8 декабря рассмотрение Госдумой в первом чтении резонансного законопроекта о расширении полномочий полиции, в том числе о ее праве вскрывать автомобили.

"Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы на 8 декабря 2020 года для рассмотрения в первом чтении", - говорится в решении комитета, размещенном в думской электронной базе данных.

Кабмин РФ внес законопроект в Госдуму в мае. Инициативой предлагается наделить сотрудников полиции рядом новых полномочий - вскрывать машины, а также оцеплять территории и жилые помещения (в действующем законодательстве - только участки местности), проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступления.

Расширяется перечень обстоятельств, в которых полицейский вправе применить огнестрельное оружие. Закрепляется право сотрудников правопорядка "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", места проведения публичных и массовых мероприятий, территории и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности. Также полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий.