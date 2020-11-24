Посольство России помогло жителям Молдавии восстановить мемориал советским воинам

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Российское посольство в Молдавии помогло руководству села Петрешты Унгенского района восстановить мемориал и братскую могилу, где захоронены останки сотен советских воинов, большинство из которых погибли летом 1944 года при освобождении республики. Об этом сообщила во вторник пресс-служба диппредставительства.

"В присутствии дипломатов открылся восстановленный на средства посольства Российской Федерации в Республике Молдова и местных властей памятник на братской могиле советских воинов", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили значительный вклад в восстановительные работы общественной организации "Вече", а также поискового отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба, которые уточнили и дополнили списки похороненных на этом месте красноармейцев. Их имена были увековечены на мраморных плитах. Была обновлена дорожка к памятному месту, благоустроен газон.

В этом году при поддержке МИД РФ и ряда российских регионов в Молдавии запланировано благоустроить 16 воинских мемориалов, которые не реставрировались десятки лет. На сегодняшний день в порядок приведены больше десяти из этого списка.