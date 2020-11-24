Агентство Yonhap открыло в Сеуле фотовыставку "На местах пандемии" с участием снимка ТАСС

СЕУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Главное южнокорейское новостное агентство Yonhap открыло во вторник в Сеуле выставку фотографий, посвященную пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает с места событий корреспондент ТАСС, в экспозиции "На местах пандемии" представлено 120 снимков, сделанных репортерами 47 ведущих информационных агентств со всего мира, в том числе ТАСС.

"Эти фотографии напоминают нам об ответственности за преодоление кризиса и необходимости провозгласить новую, посткоронавирусную эпоху, сплотившись и действуя сообща со всем миром", - заявил на церемонии президент Yonhap Чо Сон Бу. Экспозиция проходит в Национальном музее современной истории Республики Корея, который является ее соучредителем.

Выставка разделена на четыре тематические части: "Начало без конца", "Контроль против свободы", "Замерший мир, бесконтактный мир" и "Сотрудничество и единство". Снимки сделаны в 70 городах по всему миру - от Москвы до Марракеша - и повествуют о том, как люди живут и взаимодействуют друг с другом, показывают силу любви и преданности, противостоящих инфекции и смерти.

От ТАСС на экспозиции представлена фотография, сделанная Сергеем Карпухиным в госпитале COVID-19 на базе больницы имени Пирогова в Москве. На ней запечатлен сотрудник больницы с пациенткой в коридоре реанимации.

"Фотографии, которые показывают правду, вызывают сильную эмпатию. Эти снимки не только отражают напряженность запечатленных на них моментов, но и несут послание надежды, заставляют нас разделить боль, но не терять надежду и силу духа", - заявила в своем видеопослании организаторам глава южнокорейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён. Она также выразила благодарность всем, кто тем или иным образом принимает участие в борьбе с пандемией.

Выставка открыта для всех желающих до 1 марта, вход на нее бесплатный.