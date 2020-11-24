Одна доза вакцины "Спутник V" будет стоить менее $10 для международных рынков

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Одна доза российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет стоить менее $10 для международных рынков, для граждан России вакцинация будет бесплатной. Об этом говорится в аккаунте вакцины в Twitter и опубликованном во вторник сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Стоимость российской вакцины "Спутник V" для международных рынков с февраля 2021 года составит менее $10 за дозу, что составляет менее $20 за две дозы, необходимые для вакцинации одного человека. Таким образом, "Спутник V" будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин на основе технологии мРНК с аналогичными показателями эффективности. Для граждан России вакцинация "Спутник V" будет бесплатной", - отмечает РФПИ.

Ранее фармацевтическая корпорация Moderna Inc. сообщала, что намерена до конца 2020 года произвести 20 млн доз вакцины от коронавируса по цене $25-37 за дозу в зависимости от объема поставки. Вакцина концерна Pfizer будет стоить около $19,5 за дозу. Обе вакцины являются двухдозными. Также известно, что AstraZeneca планирует продавать вакцину по некоммерческой цене примерно $3 во время пандемии.

Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условия получения пациентом второй. Результаты российской вакцины оказались выше, чем ее зарубежных конкурентов. Так эффективность вакцины, разработанной Moderna, превышает 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.

Производство "Спутник V"

РФПИ рассматривает дополнительные заявки от ряда стран и компаний для дальнейшего увеличения производства "Спутник V", следует из сообщения фонда.

"Действующие соглашения между РФПИ и ведущими зарубежными фармацевтическими компаниями позволяют производить вакцину "Спутник V" за рубежом для 500 млн человек в год, начиная с 2021 года. В настоящее время РФПИ рассматривает дополнительные заявки от ряда стран и компаний для дальнейшего увеличения производственных мощностей", - указано в сообщении.

Отмечается, что первые зарубежные поставки российской вакцины потребителям будут осуществлены в январе 2021 года на основе существующих партнерских отношений с иностранными производителями.

"Те клиенты, которые недавно подали заявку, смогут получить первые партии вакцины с марта 2021 года", - указывает фонд.