Разработчик "Спутника V" сообщил о выпуске формы с температурой хранения 2-8 градусов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами запустили производство сухой формы вакцины "Спутник V", которая хранится при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия, следует из сообщения фонда.

"РФПИ и партнеры запустили производство лиофилизированной (сухой) формы вакцины, которая хранится при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия. Такой режим позволяет распространять вакцину на международных рынках, а также расширять ее использование в труднодоступных регионах, включая районы с тропическим климатом", - отмечается в сообщении.

Ранее директор Оксфордской вакцинной группы Эндрю Поллард заявлял, что вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca может быть распространена по всему миру благодаря тому, что ее можно хранить в холодильнике. Американская компания Moderna также заявляла, что ее вакцину от коронавируса можно будет в течение месяца хранить в обычном холодильнике.

Различные эксперты отмечали, что разрабатываемые другими компаниями вакцины должны храниться при такой низкой температуре, которую невозможно достичь в обычных аптеках. Это затрудняет распространение препарата.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность российской вакцины составляла до 95%.