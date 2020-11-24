В Минпросвещения сообщили, что школьники начальных классов учатся в обычном формате

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Все учащиеся начальных классов российских школ учатся в традиционном формате. Об этом во вторник заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

По его словам, вплоть до прошлой недели в стране был один регион, в котором и начальная школа обучалась дистанционно. "На сегодняшний момент по всей стране учащиеся начальной школы обучаются в очном формате", - сказал Глушко. При этом в целом подавляющее большинство школ в стране работает в очном формате, добавил первый замминистра.

Глушко рассказал, что ведомство обсуждает с регионами форматы работы школ в следующем учебном полугодии.

"На сегодняшний момент с регионами мы обсуждаем форматы работы второго полугодия текущего учебного года, с учетом того, что регионы уже вводили дополнительные каникулярные недели", - сказал он.

Глушко добавил, что в ближайшие недели несколько видов этих форматов будут опубликованы, на данном этапе идет их обсуждение с профессиональным сообществом.

Первый замминистра сообщил, что тестирование на коронавирус тех школьников, которые вышли на учебу после карантина, проводится за счет региональных бюджетов.

"В последнее время стали появляться вопросы <...> о том, что в некоторых школах по решению оперативных штабов региональных принимается решение от детей, выходящих с карантинных мероприятий, требовать тесты на антитела или какие-либо другие тесты. Это соответственно вызывает вопрос у родителей, поскольку это влечет за собой определенные расходы. Но в тех регионах, где сигналы поступали, мы видим, что это тестирование организовано за счет субъектов РФ", - сказал он.