Суд в Москве оставил без рассмотрения иск Twitter из-за возбуждения производства по штрафу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы оставил без рассмотрения иск компании Twitter, в котором она обжаловала возбуждение исполнительного производства по иску о взыскании с нее штрафа на сумму 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом города Москвы оставлено без рассмотрения исковое заявление Twitter к судебному приставу Думакову", - сказала пресс-секретарь, не уточнив подробностей.

Иск был подан к судебному приставу-исполнителю Максиму Думакову. В нем компания заявляет, что у ФССП отсутствует компетенция возбуждать исполнительное производство в отношении Twitter Inc., так как компания не является юридическим лицом, зарегистрированным или осуществляющим деятельность на территории РФ.

В ноябре Мещанский суд Москвы признал законным возбуждение исполнительного производства по штрафу в размере 4 млн рублей, назначенному компании Twitter за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.

Мировой участок Таганского района 13 февраля постановил признать Twitter виновной по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить компании административный штраф в размере 4 млн рублей. Аналогичное решение было принято в отношении компании Facebook. Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ Twitter и Facebook были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года, но ведомство конкретного ответа не получило.

Как следует из поправок в российский закон "О персональных данных", которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России.