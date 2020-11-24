Законопроект о бесплатном проезде в отпуск для военных планируют внести в кабмин

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ в ближайшее время планирует внести в правительство проект поправок, предусматривающих бесплатный проезд в отпуск для военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по вопросам безопасности в Крыму.

"Минобороны России подготовлены изменения в законодательство, предусматривающие предоставление права бесплатного проезда к месту проведения отпуска и обратно военнослужащим и членам их семей", - сказал Патрушев. Он сообщил также о планах установить предельную стоимость одного квадратного метра при приобретении служебного жилья для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

"В ближайшее время указанные законопроекты планируется внести в правительство Российской Федерации", - сказал секретарь Совбеза.

Патрушев отметил, что "пока не в полной мере решены вопросы регулярной индексации денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, обеспечения занятости членов их семей, увеличения темпов строительства служебного жилья, повышения качества культурно-досуговых и бытовых услуг". "В настоящее время по указанию президента России [Владимира Путина] правительство России осуществляет выработку дополнительных мер по комплексному улучшению условий службы и быта военнослужащих, членов их семей. Поэтому будем и далее держать эти вопросы на контроле", - сказал секретарь СБ РФ.

Согласно действующему законодательству, право на бесплатный проезд к месту проведения основного отпуска имеют только отдельные категории военнослужащих, в частности - проходящие службу на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, а также за рубежом.