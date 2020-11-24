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Пандемия COVID-19

Еврокомиссия заключила шестой контракт по предзаказу вакцины

На этот раз договор заключили с Moderna

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) заключила во вторник шестой контракт по предзаказу вакцины, на этот раз с компанией Moderna. Об этом сообщил журналистам источник в Еврокомиссии.

"ЕК утвердила сегодня контракт с Moderna", - сообщил он. - В ближайшее время с официальным заявлением выступит глава Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен]".

Таким образом, ЕК закончила формирование портфеля предзаказов вакцин.

Стратегия вакцинации Еврокомиссии включает подписание контрактов на предзаказ вакцин с шестью западными компаниями: AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer, CureVac и Moderna. Если все эти компании смогут создать и вывести на рынок свои вакцины, то ЕС в общей сложности сможет получить почти 2 млрд доз. Однако пока сроки их поставок, так же как и реальные возможности по производству, остаются неизвестны.

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