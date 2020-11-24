В Удмуртии в новогодние праздники продлят время работы кафе и ресторанов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Часы работы предприятий общественного питания в Удмуртии продлят во время новогодних праздников. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов во время круглого стола, прошедшего во вторник в онлайн-формате в пресс-центре ТАСС.

Запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время действует в Удмуртии с 9 октября, заведения должны быть закрыты с 23:00 до 7:00.

"Мы несколько увеличим время работы общепита и ресторанов, потому что поняли уже на примере весны, что любой запрет, особенно в это время, приведет к тому, что [люди] начнут собираться где попало", - сказал Бречалов.

Он также подчеркнул необходимость готовности системы здравоохранения к новогодним праздникам, поскольку в это время люди начинают обращаться в больницы с легкими травмами и отравлениями.

На 24 ноября в Удмуртии зарегистрировано 12 517 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 9 985 человек выздоровели, 210 летальных случаев. Состояние заболевших: 1 413 в удовлетворительном состоянии, 733 средней степени тяжести и 176 в тяжелом состоянии.