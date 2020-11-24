Медведев предложил подумать о материальной компенсации за ненормированный рабочий день

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо рассмотреть возможность ввести в России дополнительные компенсации за ненормированный рабочий день. Это может быть дополнительный отпуск или материальные выплаты, заявил он во вторник на обсуждении совершенствования социально-трудового законодательства.

Медведев указал на то, что Трудовой кодекс РФ исторически не предусматривает какой-либо денежной компенсации за ненормированный рабочий день. Работникам с таким графиком предоставляется дополнительный трехдневный отпуск, но такая компенсация далеко не всем нужна, заметил председатель партии.

"Возможны разные пути решения этой проблемы, - сказал он. - Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации".

По словам замглавы Совбеза, "злоупотребление понятием ненормированный рабочий день исторически родилось в советский период". "Причем оно применялось в значительной степени только к тем, кто находился на государственном бюджете, - добавил Медведев. - В настоящий момент границы этого понятия стали гораздо шире, и это, на самом деле, не очень хорошо".