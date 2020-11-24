Детенышу леопарда в Сочи выбрали имя с помощью онлайн-голосования

СОЧИ, 24 ноября. /ТАСС/. Народное онлайн-голосование на лучшее имя для детеныша леопарда, который родился летом в Центре восстановления леопарда на Кавказе, завершилось. Было выбрано имя Лео, говорится в сообщении Сочинского национального парка.

Народное онлайн-голосование началось 16 ноября.

"Теперь котенок переднеазиатского леопарда, родившийся в Центре восстановления леопарда на Кавказе, с именем. В процессе голосования наши подписчики и друзья с большим отрывом проголосовали за имя Лео", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конкурс "Назовем котенка вместе" проходил более двух месяцев. За это время было предложено свыше 500 имен. На народное онлайн-голосование было выставлено пять лучших из них: Лео, Архыз, Джамал, Алмаз и Симба. По результатам голосования за имя Лео было отдано более 52% всех голосов.

Детеныш появился на свет 4 июля у пары леопардов Задига и Андреи. В конце октября ему провели вакцинацию и определили пол - маленький леопард оказался самцом. По традиции, после вакцинации и определения половой принадлежности котятам выбирают клички: обычно их называют в честь гор, рек и урочищ, расположенных в пределах исторического ареала обитания переднеазиатского леопарда на юге России.

Сочинский национальный парк площадью более 200 тысяч га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов.