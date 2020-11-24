Москалькова предложила Минпросвещения ввести в школах предмет о правах человека

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила Минпросвещения ввести в школах предмет, посвященный правам человека.

Выступая во вторник на координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ, Москалькова обратила внимание, что в школах сегодня не преподается предмет, касающийся прав человека. "Именно с учеников младших классов начинает формироваться понятие уважения к правам человека, уважения к государству. Мы хотели бы вас попросить разработать такой модуль для школьников, который бы назывался "Права человека", - сказала Москалькова, обращаясь к первому заместителю министра просвещения РФ Дмитрию Глушко.

Глушко отметил, что это "абсолютно правильное предложение". "Мы, конечно, будем это поддерживать и развивать", - сказал он.