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Москалькова предложила Минпросвещения ввести в школах предмет о правах человека

Заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко отметил, что это "абсолютно правильное предложение"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила Минпросвещения ввести в школах предмет, посвященный правам человека.

Выступая во вторник на координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ, Москалькова обратила внимание, что в школах сегодня не преподается предмет, касающийся прав человека. "Именно с учеников младших классов начинает формироваться понятие уважения к правам человека, уважения к государству. Мы хотели бы вас попросить разработать такой модуль для школьников, который бы назывался "Права человека", - сказала Москалькова, обращаясь к первому заместителю министра просвещения РФ Дмитрию Глушко.

Глушко отметил, что это "абсолютно правильное предложение". "Мы, конечно, будем это поддерживать и развивать", - сказал он.

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