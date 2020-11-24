Эрнст призвал пересмотреть систему телеизмерений в России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст призвал полностью пересмотреть систему медиаизмерений в России. Об этом он заявил во вторник на открывшемся в Москве конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей.

"Мир настолько изменился, что существующая система медиаизмерений, просто пипл-метр, не соответствует никакому медиапотреблению вообще, - указал он. - Есть толпа людей, а мы берем маленький сегмент и распространяем на всех вообще. Но люди в этой толпе совершенно разных полов, возрастов интересов. Это абсурдная вещь. Конечно, телевизионщикам хотелось бы иметь линейку, которая определит, кто из них лучше, но такой линейки нет".

Эрнст также заявил, что телеканал не пользуется данными единого измерителя - компании Mediascope. "Мы на летучках не рассматриваем данные Mediascope, они нас не интересуют", - добавил он.

Генеральный директор канала также рассказал, что создание совместного предприятия с МТС позволит Первому каналу анализировать Big Data. "Никакая из систем ни в России, ни в США не описывает медиапейзаж. <...> Сделка с МТС построена на том, что у них есть Big Data, что позволит увидеть, кого интересует наш продукт в реальности", - сказал он.

Mediascope готов к изменениям

Глава компании Mediacoope Руслан Тагиев заметил, что проблема измерений давно перешла в профессиональную сферу. "Работа с данными уходит из зоны эмоций любительского взгляда на цифру, на которую начальник канала смотрит по утрам и сравнивает со своими ощущениями - совпало это или нет. И это является очень часто критерием качества измерений. Мы от этого уходим", - сказал Тагиев.

По его словам, сами по себе данные не являются какой-либо ценностью. "Является ценностью продукт, который сделан из этих данных, и умение в этих данных разбираться. Big Data, о которой все говорят - это брандспойт - очень много воды, которой нельзя напиться", - отметил он.

Тагиев также сообщил, что компания готовит концепцию измененений измерений, которая сейчас обсуждается с представителями каналов и вскоре будет представлена рынку.