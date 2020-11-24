Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби выдвинуты на Нобелевскую премию мира

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира 1998 года за участие в урегулировании конфликта в Северной Ирландии, экс-глава Юнионистской партии Ольстера Дэвид Тримбл выдвинул кандидатуры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна на получение этой награды в 2021 году. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Лауреат Нобелевской премии мира лорд Дэвид Тримбл сегодня [вторник, 24 ноября 2020 года] выдвинул кандидатуры премьер-министра Биньямина Нетаньяху и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида на получение Нобелевской премии мира", - говорится в сообщении. "В соответствии с правилами комитета по присуждению Нобелевской премии, поскольку лорд Тримбл является лауреатом Нобелевской премии мира, его решение выдвинуть кандидатуру премьер-министра Нетаньяху приведет к обсуждению этого вопроса этим комитетом", - отметили в канцелярии.

13 августа 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в ходе телефонного разговора с ним премьер Израиля и наследный принц Абу-Даби договорились о нормализации отношений между еврейским государством и ОАЭ. 15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о мире с ОАЭ и Бахрейном, что Нетаньяху назвал тогда же "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту".

Трехстороннюю сделку Израиля с ОАЭ и Бахрейном окрестили "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Палестина выступила категорически против этих договоренностей. 23 октября Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках "Авраамовых соглашений".

Норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Йедде в сентябре выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года. По его мнению, президент США достоин этой награды за роль в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Премия мира

Премия мира, согласно завещанию Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В последние годы формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.

10 октября Нобелевская премия мира за 2020 год была присуждена Всемирной продовольственной программе.