Жириновский призвал Эрнста и Добродеева исключить из телепрограмм сцены с объятиями

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник направил обращения гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и руководителю ВГТРК Олегу Добродееву с призывом исключить из телепрограмм сцены с объятиями, поцелуями и рукопожатиями участников. Письма есть в распоряжении ТАСС.

В письме на имя Добродеева лидер либерал-демократов приветствует проводимую ВГТРК линию по пропаганде мер социального дистанцирования в период пандемии COVID-19. "Однако, увы, не все программы телекомпании "Россия-1" ответственно подошли к этой проблеме, - отмечает Жириновский. - В частности, редакция программы "Сто к одному", несмотря на многочисленные замечания, отказывается соблюдать правила социальной дистанции между участниками телеигры".

По словам политика, "каждый выпуск заканчивается массовыми объятиями, пожиманием рук и целованием". По мнению Жириновского, показ таких сцен недопустим, так как зрители "волей-неволей начинают думать, что соблюдение дистанции не так уж важно". "В связи с этим прошу вас исключить из программы "Сто к одному" все вышеупомянутые сцены и потребовать от участников выдерживать расстояние 1,5-2 метра друг от друга", - призвал лидер партии Добродеева.

В письме на имя Эрнста Жириновский обращает внимание на демонстрацию Первым каналом происходящего за кулисами Гран-при по фигурному катанию, а именно объятий и поцелуев участниц с тренерами. Лидер ЛДПР считает, что в условиях призывов к соблюдению санитарных правил такие сцены неуместны. "На демонстративное пренебрежение российских фигуристок санитарными правилами обратили внимание даже иностранные журналисты. Убежден, что до окончания периода вынужденных санитарных ограничений нельзя злоупотреблять демонстрацией на крупнейшем канале страны сцен объятий и поцелуев, даже если это оправдано с художественной или драматической точки зрения", - полагает Жириновский.