Ограничения в Подмосковье могут ослабить после начала вакцинации жителей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ограничения, введенные из-за коронавируса в Подмосковье, могут ослабить после начала вакцинации жителей, перед Новым годом. Об этом сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, хочется перед Новым годом какие-то из них снять. Но говорят, что мечтать не вредно. Мы очень надеемся, что наши врачи, ситуация, в том числе вакцинация начнет чуть больше работать, даст нам такое право, такую возможность", - сказал Воробьев в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее губернатор сообщил, что власти Московской области планируют открыть в регионе около 80 пунктов вакцинации от коронавируса. Кроме того, в регионе ожидается спад числа ежедневно выявляемых инфицированных коронавирусом.

Как ранее заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия планирует до конца года произвести 2 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V", а с апреля следующего года - выпускать до 6 млн доз в месяц.

В новость внесены изменения (15:32 мск) - добавлены подробности по тексту.