В РПЦ считают, что права человека не должны зависеть от передачи персональных данных

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Права человека и отношение к нему государства не должны зависеть от использования им сервисов, запрашивающих персональные данные, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе во вторник на пресс-конференции.

"Права человека, достоинство человека, <...> уважение к нему со стороны государства и общества не могут быть увязаны с согласием с его стороны передавать свои персональные данные или устанавливать какие-то приложения, пользоваться или не пользоваться теми или иными гаджетами", - сказал он.

Кипшидзе подчеркнул, что важно учитывать мнение тех, кто не готов по тем или иным причинам взаимодействовать с новыми технологиями.

По его словам, Русская православная церковь всегда поощряет дискуссию о рисках, которые связаны с информационными технологиями, беспокоится о правах тех, кто по каким-то причинам отказывается использовать те новшества, которые сейчас получают активное и широкое распространение.

Как считает зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата, существует дефицит нормативного регулирования в сфере цифровых технологий. По его мнению, этот дефицит иногда вызывает подозрение, что, вероятно, заинтересанты сознательно не хотят устанавливать регулирования и ограничения в сфере высоких технологий.