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Медведев предложил ввести дополнительные льготы для работающих в опасных условиях

По словам замглавы Совета безопасности, защита прав граждан напрямую связана и с охраной их труда на рабочем месте

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил уделять больше внимания профилактике несчастных случаев на производствах, а также ввести дополнительные льготы для тех, кто трудится в опасных или вредных условиях. С такими предложениями он выступил во вторник на обсуждении совершенствования социально-трудового законодательства.

По словам Медведева, защита прав граждан напрямую связана и с охраной их труда на рабочем месте. В первую очередь это касается предприятий с особо опасными условиями работы, указал он. Председатель ЕР отметил, что несмотря на определенные достижения проблема остается актуальной.

"Нужно уделять внимание профилактике травматизма и повышать ответственность самих работников за собственную безопасность, проводить для них качественные обучающие мероприятия, - уверен он. - Ну и подумать над тем, чтобы работники, которые трудятся в сложных, вредных, опасных условиях, имели какие-то дополнительные возможности, дополнительные льготы, включая, возможно, и сокращенное рабочее время, и дополнительный отпуск. Это тоже важно для сохранения их здоровья".

При этом Медведев отметил, что благодаря принятым в последние годы мерам в России удалось значительно снизить уровень производственного травматизма. По данным Минтруда, в 2019 году на производствах произошло чуть более 4 тыс. несчастных случаев с тяжелыми последствиями, добавил он.

"Это ниже, чем в 2018 году, - заметил Медведев. - Но все равно количество случаев весьма и весьма высоко".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Пандемия COVID-19
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