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Пандемия COVID-19
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ЕК 25 ноября утвердит контракт с компанией Moderna на предзаказ вакцины

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, как только будет доказано, что препарат "действительно эффективен и безопасен, каждая страна ЕС сможет получить его по единой цене и на одинаковых условиях"

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) согласовала и в среду утвердит шестой контракт по предзаказу вакцин от коронавируса - с компанией Moderna на 160 млн доз. Об этом объявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Завтра мы утвердим новый контракт по предзаказу вакцины от коронавируса. Он позволит нам получить до 160 млн доз от компании Moderna, - заявила она. - Согласно результатам клинических испытаний, эта вакцина может быть высокоэффективна против коронавируса. Как только будет доказано, что она действительно эффективна и безопасна, каждая страна ЕС сможет получить их в одно и то же время по единой цене и на одинаковых условиях".

"Пандемия коронавируса серьезно повлияла на наши жизни. Многие люди больны или потеряли работу, многие беспокоятся, что не смогут встретить Рождество со своими родными и близкими из-за карантинных мер. Санитарные меры помогают затормозить распространение вируса, но в этой тяжелой ситуации только безопасная и эффективная вакцина может обеспечить долгосрочное и устойчивое решение, - подчеркнула она.

Ранее европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что Еврокомиссия заключила контракт с Moderna.

Контракт с Moderna стал шестым контрактом с западными фармацевтическими компаниями в рамках стратегии ЕС по вакцинации населения. Ранее были заключены аналогичные документы с AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer, CureVac и Moderna. Если все эти компании смогут создать и вывести на рынок свои вакцины, то ЕС в общей сложности сможет получить почти 2 млрд доз. Однако пока сроки их поставок, так же как и реальные возможности по производству, остаются неизвестны.

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Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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