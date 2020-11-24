ЕК 25 ноября утвердит контракт с компанией Moderna на предзаказ вакцины

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) согласовала и в среду утвердит шестой контракт по предзаказу вакцин от коронавируса - с компанией Moderna на 160 млн доз. Об этом объявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Завтра мы утвердим новый контракт по предзаказу вакцины от коронавируса. Он позволит нам получить до 160 млн доз от компании Moderna, - заявила она. - Согласно результатам клинических испытаний, эта вакцина может быть высокоэффективна против коронавируса. Как только будет доказано, что она действительно эффективна и безопасна, каждая страна ЕС сможет получить их в одно и то же время по единой цене и на одинаковых условиях".

"Пандемия коронавируса серьезно повлияла на наши жизни. Многие люди больны или потеряли работу, многие беспокоятся, что не смогут встретить Рождество со своими родными и близкими из-за карантинных мер. Санитарные меры помогают затормозить распространение вируса, но в этой тяжелой ситуации только безопасная и эффективная вакцина может обеспечить долгосрочное и устойчивое решение, - подчеркнула она.

Ранее европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что Еврокомиссия заключила контракт с Moderna.

Контракт с Moderna стал шестым контрактом с западными фармацевтическими компаниями в рамках стратегии ЕС по вакцинации населения. Ранее были заключены аналогичные документы с AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer, CureVac и Moderna. Если все эти компании смогут создать и вывести на рынок свои вакцины, то ЕС в общей сложности сможет получить почти 2 млрд доз. Однако пока сроки их поставок, так же как и реальные возможности по производству, остаются неизвестны.