В Ростове-на-Дону мошенники от имени замгубернатора требовали деньги с бизнесменов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Администрация Ростова-на-Дону проведет разъяснительную работу с предпринимателями из-за участившихся случаев действий мошенников от имени заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бондарева, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"В рамках взаимодействия с правительством Ростовской области администрации города Ростова-на-Дону было поручено провести разъяснительную работу с руководителями хозяйствующих субъектов по поводу участившихся случаев обращения неустановленных лиц к предпринимателям от имени заместителя губернатора Ростовской области С. Б. Бондарева <...> В связи с этим, были подготовлены рекомендательные письма... с целью предупреждения подобного рода мошенничества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мошенники обращаются к предпринимателям с просьбой оказать материальную помощь, либо оплатить счета и услуги. Уточняется, что мэрией были подготовлены рекомендательные письма, которые были направлены руководителям городских туристических организаций и коллективных средств размещения.