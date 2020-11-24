Путин: РФ и Израиль наладили диалог по возможным поставкам российской вакцины от COVID-19

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Профильные ведомства России и Израиля установили сотрудничество по вопросам возможных поставок и производства российской вакцины от коронавируса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Важно, что установлено сотрудничество между профильными структурами наших стран по борьбе с коронавирусом, включая возможные поставки и производство российской вакцины на территории Израиля", - подчеркнул российский лидер.

"Отношения с Израилем носят взаимовыгодный, многоплановый характер, - добавил он. - Мы ведем содержательный политический диалог". "Россия и Израиль едины в решимости сохранить правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам фальсификации истории, забвению памяти мучеников Холокоста, всех жертв нацизма", - сказал президент РФ.