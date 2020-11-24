Первый энергоблок Ростовской АЭС отключили от сети

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети автоматической защитой генератора, мощность реакторной установки снижена, причины срабатывания автоматики выясняются, сообщается в Telegram-канале "Росэнергоатома", оператора всех АЭС в России.

"24 ноября в 11:47 первый энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. Мощность реакторной установки в штатном режиме снижена до 10%. Разгрузка и отключение оборудования проведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушений пределов эксплуатации оборудования не обнаружено. Сейчас выясняются причины срабатывания автоматики АЭС.