Дума упростила во II чтении перемещение охотничьего оружия через границы со странами ЕАЭС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении депутатский законопроект об упрощении порядка перемещения охотничьего оружия через границу российскими и иностранными охотниками и приведении его в соответствие с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соавтор инициативы, глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в соответствии с законопроектом для того, чтобы приехать поохотиться со своим оружием и патронами в любую из стран - участниц соглашения, российским охотникам достаточно будет получить разрешение уполномоченного органа по месту охоты. Такие же нормы будут действовать и в России в отношении охотников из стран, которые входят в ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

Сейчас россияне, решившие поохотиться за рубежом, обязаны получать разрешение на вывоз охотничьего ружья в соответствующем подразделении Росгвардии, разрешение же на ввоз оружия дает аналогичная служба принимающей стороны, пояснял ранее Пискарев. При этом соглашение, подписанное в 2016 году странами - членами ЕАЭС, предусматривает более простую процедуру - получение разрешения только по месту охоты.

"Предложенный нами законопроект позволит снизить административные барьеры и послужит развитию в России отрасли охотничьего туризма и связанного с этим направлением малого и среднего бизнеса", - заключил глава комитета.