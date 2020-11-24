Глава Минтруда назвал число россиян, работающих дистанционно

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Почти 3,7 млн россиян сейчас работают в дистанционном формате. Об этом во вторник заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Во втором чтении в Государственной думе будет обсуждаться закон о дистанционной работе. Сегодня в таком формате трудятся почти 3 млн 700 тыс. человек", - сказал он во время онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства на площадке партии "Единая Россия".

Он отметил, что удаленная занятость может приобрести межрегиональный характер. "Если в марте-апреле все сводилось к тому, что работавшие в офисе сотрудники просто остались дома, то сейчас постепенно работодатель задумывается о том, какие дополнительные возможности для него открывает эта форма занятости", - подчеркнул министр.

По его словам, для того, чтобы работники и работодатели могли воспользоваться ими в полной мере, необходима цифровизация кадрового делопроизводства.

"Сейчас проводится эксперимент по электронному кадровому документообороту. На текущий день к нему подключены 178 работодателей, у которых в общей сложности занято свыше 2 млн сотрудников. Предлагается рассмотреть предварительные итоги эксперимента уже в начале 2021 года, а по итогам - подготовить поправки в Трудовой кодекс. И здесь я рассчитываю на нашу совместную и оперативную работу", - добавил Котяков.