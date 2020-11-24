Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что вакцинация от коронавируса в стране будет проходить добровольно, никто никого заставлять не будет.
"Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека", - заявил председатель правительства во вторник на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.
"Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет", - подчеркнул Мишустин.
Премьер-министр констатировал, что ситуация с коронавирусом в РФ "остается непростой". "Чем быстрее людям поступят качественные и эффективные вакцины, тем быстрее ситуация будет улучшаться", - уверен он.
По словам Мишустина, "интерес к российской вакцине проявляют и другие страны". "Приоритетной задачей на первом этапе, конечно, остается обеспечение наших граждан, россиян вакцинами", - подчеркнул председатель правительства.
Он напомнил, что "сейчас в России зарегистрированы вакцины центра им. Гамалеи и научного центра "Вектор". "Необходимо организовать их производство в достаточном объеме", - указал глава кабинета министров. Он отметил, что "вакцина центра им. Гамалеи производится на нескольких площадках, список которых будет расширяться". На нынешнем совещании премьер-министр предложил обсудить, "что надо для этого сделать, какие [есть] нужды дополнительные, если это необходимо, решения". Он также считает необходимым рассмотреть вопрос о том, "какие меры необходимо предпринять, чтобы начать массовую вакцинацию населения".
Цены на вакцины
Цены на отечественные препараты для вакцинации от коронавируса должны быть приемлемыми, заявил премьер-министр. Он назвал важным, чтобы производства были обеспечены всеми необходимыми материалами и сырьем, так как от этого зависит качество и сроки поставок вакцин.
"При этом, коллеги, хочу подчеркнуть: цена препарата должна оставаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне, и президент [РФ Владимир Путин] неоднократно обращал внимание на это", - сказал Мишустин.
Он обратил внимание, что чтобы начать проведение массовой вакцинации "в самые короткие сроки", необходима четкая координация действий на всех уровнях - от разработчиков и ученых до производителей и поставщиков. "По моему поручению на базе центра имени Гамалеи создана специальная рабочая группа, которая отвечает за масштабирование производства, вырабатывает для этого необходимые решения", - сказал глава кабмина. По его словам, эта группа должна тщательно проработать все имеющиеся вопросы в этой сфере.
"Необходимо убедиться, что субъекты РФ и их медицинские организации готовы к приему и хранению вакцины", - сказал Мишустин, подчеркнув, что "каждый регион должен иметь соответствующее оборудование", в том числе контейнеры для перевозки препаратов от места производства до медицинских учреждений.
По его словам, каждый регион должен иметь необходимое оборудование для хранения и перевозки вакцин от коронавируса. "Необходимо убедиться, что субъекты РФ и их медицинские организации готовы к приему и хранению вакцины", - сказал Мишустин, подчеркнув, что "каждый регион должен иметь соответствующее оборудование", в том числе контейнеры для перевозки препаратов от места производства до медицинских учреждений.
Российские вакцины
На сегодняшний день в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса - Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.
Одна доза антиковидной вакцины "Спутник V" будет стоить менее $10 для международных рынков, для граждан России вакцинация будет бесплатной, говорится в аккаунте вакцины в Twitter и в опубликованном во вторник сообщении РФПИ.