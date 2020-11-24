Мишустин заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

"Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека", - заявил председатель правительства во вторник на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что вакцинация от коронавируса в стране будет проходить добровольно, никто никого заставлять не будет.

"Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию, никто никого заставлять делать это не будет", - подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр констатировал, что ситуация с коронавирусом в РФ "остается непростой". "Чем быстрее людям поступят качественные и эффективные вакцины, тем быстрее ситуация будет улучшаться", - уверен он.

По словам Мишустина, "интерес к российской вакцине проявляют и другие страны". "Приоритетной задачей на первом этапе, конечно, остается обеспечение наших граждан, россиян вакцинами", - подчеркнул председатель правительства.

Он напомнил, что "сейчас в России зарегистрированы вакцины центра им. Гамалеи и научного центра "Вектор". "Необходимо организовать их производство в достаточном объеме", - указал глава кабинета министров. Он отметил, что "вакцина центра им. Гамалеи производится на нескольких площадках, список которых будет расширяться". На нынешнем совещании премьер-министр предложил обсудить, "что надо для этого сделать, какие [есть] нужды дополнительные, если это необходимо, решения". Он также считает необходимым рассмотреть вопрос о том, "какие меры необходимо предпринять, чтобы начать массовую вакцинацию населения".

Цены на вакцины

Цены на отечественные препараты для вакцинации от коронавируса должны быть приемлемыми, заявил премьер-министр. Он назвал важным, чтобы производства были обеспечены всеми необходимыми материалами и сырьем, так как от этого зависит качество и сроки поставок вакцин.

"При этом, коллеги, хочу подчеркнуть: цена препарата должна оставаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне, и президент [РФ Владимир Путин] неоднократно обращал внимание на это", - сказал Мишустин.