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Пандемия COVID-19

Еврокомиссия впервые признала, что работает над седьмым контрактом по предзаказу вакцины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не уточнила, с какой компанией идут переговоры

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) впервые признала, что готовится подписать седьмой контракт по предзаказу вакцины от коронавируса. Об этом объявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не уточняя, с какой компанией идут переговоры.

"Мы работаем над еще одним, седьмым контрактом, что позволит нам создать самый значительный портфель вакцин в мире", - подчеркнула она и отметила, что ни одна из этих вакцин еще не выведена на рынок, поскольку все они еще должны пройти проверку на безопасность и эффективность.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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