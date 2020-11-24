Еврокомиссия впервые признала, что работает над седьмым контрактом по предзаказу вакцины

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) впервые признала, что готовится подписать седьмой контракт по предзаказу вакцины от коронавируса. Об этом объявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не уточняя, с какой компанией идут переговоры.

"Мы работаем над еще одним, седьмым контрактом, что позволит нам создать самый значительный портфель вакцин в мире", - подчеркнула она и отметила, что ни одна из этих вакцин еще не выведена на рынок, поскольку все они еще должны пройти проверку на безопасность и эффективность.