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Пандемия COVID-19

В Минпросвещения считают, что обсуждать досрочное окончание учебного года в школах рано

Замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Обсуждать досрочное окончание учебного года в школах из-за пандемии пока рано, заявил во вторник замминистра просвещения Виктор Басюк.

"Такие вопросы пока еще рано, наверное, обсуждать, сейчас все будет зависеть от той ситуации, которая развивается", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Минпросвещения в прошлом учебном году 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля министерство рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня.

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